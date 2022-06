Italiano continua ad aspettare ulteriori rassicurazioni sulla rosa. Alcune questioni restano sul tavolo e l’ufficialità del rinnovo slitta

E Vincenzo Italiano in questi giorni che fa? Il tecnico della Fiorentina continua ad aspettare ulteriori rassicurazioni sulla rosa che verrà costruita, leggiamo stamani su La Gazzetta dello Sport.

L’allenatore è ambizioso e vorrebbe una squadra più forte di quella vista la stagione passata per giocarsela su tutti i fronti in cui sarà impegnata.

I colloqui per il prolungamento (ed adeguamento) del contratto in essere, vanno avanti da tempo con il manager dell’allenatore, Fali Ramadani. L’ufficialità però non è ancora arrivata per alcune questioni da sistemare definitivamente che restano sul tavolo. Per inciso non si tratta di questioni economiche.