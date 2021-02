Italiano: “Contro la Fiorentina non siamo stati all’altezza. Abbiamo scoperto che Agudelo può fare anche il centravanti”

Ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano in vista della sfida dei liguri contro il Parma, tornando anche sulla sconfitta del Franchi e sul nuovo ruolo dell’ex Fiorentina Agudelo. Queste le sue parole: “Dobbiamo cercare di essere più bravi rispetto al KO con la Fiorentina, dove nella ripresa non siamo stati all’altezza. Dobbiamo rimediare a quel secondo tempo. Se a livello di concentrazione, attenzione e voglia di vincere non sei pronto, fai fatica con tutti”

E su Agudelo: “Abbiamo scoperto che si può utilizzare molto bene Agudelo come centravanti. Lui è contento di giocare in quella zona di campo. Sappiamo che lui è abile anche lì, può fare l’esterno, così come Nzola può giocare in più ruoli d’attacco per mettere in difficoltà le difese avversarie”.