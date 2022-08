Italiano: “Derby preparato in poche ore ma saremo pronti. Abbiamo già mandato in gol diversi giocatori, qualche acciacco in squadra ma…”

Niente conferenza stampa ma qualche battuta al media ufficiale viola per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano: “Siamo reduci da questa bella vittoria in Europa, è stato un esordio che ci ha visti protagonisti di un primo tempo strepitoso. Abbiamo una partita di ritorno aperta, abbiamo ottenuto cosa volevamo. Ora abbiamo il derby con l’Empoli, contro una squadra che in casa dà filo da torcere a tutti e dobbiamo continuare così, abbiamo auto poco tempo da preparare ma saremo pronti.

In casa loro sono temibilissimi, ricordo lo scorso anno dove siamo tornati con una sconfitta negli ultimi minuti, una sconfitta bruciante, sappiamo dove stiamo andando, le capacità che hanno e dobbiamo controbattere. Stiamo bene, dobbiamo alimentare questa striscia e fare la prestazione anche domani. L’anno scorso la lezione è servita perché ci siamo ripresi e la squadra è cresciuta, ogni anno però è diverso, hanno cambiato anche allenatore. Le doti dell’Empoli le conosciamo.

Non è facile recuperare le energie, abbiamo preparato la partita in un solo allenamento. Dovremo essere subito bravi e pronti a livello mentale e sfruttare giocatori freschi e lucidi. Ecco perché tutti sono coinvolti, è giusto così con tante partite. Stiamo maturando e sono convinto che chiunque andrà in campo farà la prestazione.

Commisso voleva una partenza sprint? E’ normale che lo volevamo tutti, abbiamo ottenuto due vittorie che ci fanno lavorare con serenità, si continua a credere in quello che si fa. Abbiamo fatto felice il presidente, aveva chiesto una partenza positiva e l’abbiamo avuta. In Italia siamo quelli che giocheranno più partite di tutti, dobbiamo essere uniti e continuare a dare soddisfazioni.

Come sta la squadra? Qualche acciacco c’è, qualcuno che può fare fatica a recuperare ma ci sono ancora molte ore, a parte chi non sarà della partita. Siamo un gran numero, tutti mentalizzati per cui saremo pronti. Tante soluzioni? Sono contento che abbiano segnato in diversi, gli attaccanti hanno l’obbligo di farlo maggiormente ma anche i centrocampisti e i difensori. In poche partite abbiamo mandato tanta gente in gol, questo è quello che vogliamo e dobbiamo ricercare”.