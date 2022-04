Italiano: “Dobbiamo presentarci con grande autostima dopo San Siro, voglio una Fiorentina arrembante. Cancelliamo il black out dell’andata”

Si torna in campo e torna in sala stampa anche Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo l’ultima sosta della stagione, in vista del tour de force di aprile e maggio e del derby di domani con l’Empoli: “Siamo cresciuti, mi auguro di poterlo confermare anche domani, è chiaro che è passato tanto tempo dall’andata dove avevamo fatto un grandissimo primo tempo, poi con un black out di 7-8 minuti abbiamo buttato via un’importante vittoria. E’ dispiaciuto a tutti perché secondo me la prestazione fu di livello però risultato negativo. Vediamo domani se siamo maturati, se affrontare una squadra come l’Empoli ci vedrà esserci preparati bene. Arrivano i nazionali e tutte le volte dopo la pausa non abbiamo fatto grandissime cose, se devo dire la mia lavorare 15 giorni senza squadra al completo non permette di perfezionare qualcosina di diverso da proporre però è così. In due giorni abbiamo preparato la partita e cercheremo di farla nostra.

La Nazionale? Dispiacere per tutti, per tutto il paese, la seconda assenza di fila ai Mondiali. Ho visto un po’ tutto il percorso, i ragazzi hanno dato il massimo, purtroppo ci sono gli episodi, però questo è il calcio. Noi ne abbiamo tanti che hanno ottenuto la qualificazione, sono tornati felici e mi auguro che questa gioia venga riportata in campo.

Cosa non ripetere dell’andata? Ogni partita abbia una sua storia, quella andò in quel modo perché perdemmo concentrazione negli ultimi minuti, avevamo concesso poco. Dopo una pausa, la prima cosa da fare è tenere l’attenzione al massimo, prestare attenzione all’Empoli perché se gli permetti di giocare lo fa bene. Hanno vinto tante partite fuori casa, temo la loro concretezza in avanti però noi dobbiamo anche presentarci con autostima importante perché arriviamo da una prestazione di altissimo livello a San Siro. Mi auguro si possa vedere una Fiorentina arrembante”.