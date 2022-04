Italiano: “Dobbiamo ripetere la gara di Coppa Italia, giochiamo con i più forti. Identità con il pubblico viola? E’ bello sfogarsi ed esultare con i tifosi”

Parola a Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, in sala stampa per introdurre la gara con il Napoli: “E’ stata una buona settimana, abbiamo lavorato bene e concluso oggi con una bella rifinitura. Ci avviciniamo bene a una partita difficilissima, contro una squadra in forma e che fin dall’inizio è una delle favorite per la vittoria finale. Andiamo in casa loro davanti al pubblico delle grandi occasioni e dobbiamo farci trovare pronti, come in Coppa Italia, sapendo che il Napoli ci metterà in difficoltà. Motivazioni? Abbiamo ancora otto-nove partite non semplici, con squadre di alto livello o che si giocheranno qualcosa. Le motivazioni sono quelle di ottenere il massimo, poi bisogna concentrarsi su questa. Ci servirà per il prosieguo, per un’ulteriore step di crescita. Il primo passo è cercare di non farli esprimere al massimo, hanno tutti talento, estro e inventiva, lavorano tanto sulle palle inattive. Ci giocheremo le nostre carte, arriviamo bene, da quattro risultati utili, in un periodo dove ci stiamo esprimendo bene, è un altro esame per noi, per la società, per tutti. Giocheremo anche per i 300 tifosi che ci seguiranno.

Poca solidità fuori casa? Si cerca di metterla tutte le partite ma in Serie A, contro squadre che davanti hanno a disposizione calciatori che mettono in difficoltà, è dura inanellare clean sheet, chi lo fa vuol dire che lotta per lo scudetto ed è in un’annata in cui è fortissimo difensivamente. Può essere un obiettivo per domani il tornare a non prendere gol fuori casa (non accade da settembre ndr). Quando non si subisce gol il merito comunque è di tutti.

Centrocampo del Napoli? E’ fortissimo, ha tutte le caratteristiche possibili e immaginabili, ha qualità, rapidità di pensiero, fisicità, arrivano al tiro da venti metri con un Ruiz che è un cecchino. E’ un reparto tra i più forti che ci siano.

Identità con Firenze? Sorrido perché anche gli allenatori possono esultare a volte. Quella con l’Empoli era uno sfogo dopo una partita molto difficile, che ci tenevamo a vincere. E’ bello sfogarsi e gioire insieme ai tifosi, ogni tanto mi prendo questa libertà”.