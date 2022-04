Italiano: “Dobbiamo sbagliare meno rispetto alla gara contro la Juventus. Possiamo fare un’ottima partita. Odriozola e Bonaventura…”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Salernitana.

“Dobbiamo continuare a fare questo tipo di prestazioni, che ci permettono oggi di sognare qualcosa di importante. Centrocampo? Non so se abbiamo tanta varietà. Bonaventura non è al cento per cento, Torreira e Castrovilli out. Il reparto che stava funzionando bene perde giocatori importanti e in grande forma, ma abbiamo le possibilità per mandare in campo anche caratteristiche diverse. Jack sta accelerando negli allenamenti, mi auguro di averlo a disposizione nelle prossime gare. Per il resto siamo questi, poi Amrabat deve stare attento perché è diffidato”.

E aggiunge: “Andiamo in un campo caldissimo, ci sarà una grande atmosfera contro una squadra che si gioca la vita. Dobbiamo andare forte come andranno forte loro. Dobbiamo sbagliare molto meno rispetto alla partita contro la Juventus ed essere concreti, come nelle ultime partite (vedi Napoli, Venezia, Inter…). Stando più attenti e lavorando con grande intelligenza, possiamo fare un’ottima partita. Odriozola? Sta molto meglio rispetto a Bonaventura. Dice di essere al 100%, ma vediamo”.