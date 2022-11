Italiano: “Dobbiamo trovare continuità, eravamo in ritardo in campionato. Stiamo approcciando bene le gare e questo fa la differenza. Milenkovic è in crescita”

Dopo la vittoria della Fiorentina Vincenzo Italiano dalla sala stampa a Genova commenta la vittoria viola: “Sono soddisfattissimo per la prestazione, dobbiamo cercare continuità nelle gare e nei risultati, eravamo in grosso ritardo in campionato. Nelle ultime due gare approccio giustissimo e grande orgoglio da parte della squadra. La concentrazione nelle due aree di rigore ha fatto la differenza e ci permette di vincere le partite”.

Prosegue: “Milenkovic è in crescita dopo un problema che lo ha tenuto fuori per un bel po’. Ha perso condizione e lucidità, quando è rientrato non era il Nikola di ora. I centimetri vanno sfruttati sulle palle inattive e nelle ultime due partite è stato bravo a smarcarsi e fare gol. Le reti possono arrivare da tutti, se poi segnano le punte ancora meglio. I gol di Milenkovic ce li teniamo stretti”.

Conclude il mister viola: “Avevamo un po’ di giocatori non in buone condizioni ad inizio stagione a causa di infortuni, ed anche la malasorte in alcune gare ha pesato. Ci abbiamo poi messo anche del nostro a livello difensivo. Ora siamo tutti in grande crescita, l’atteggiamento e lo spirito sono giusti. Stiamo entrando in campo col giusto approccio battagliero. La testa diversa in campo fa la differenza”.