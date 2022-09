Italiano: “Domani gioca Gollini. Jovic è uno dei giocatori che calcerà i rigori, li sbaglia chi li tira”

Alla vigilia dell’esordio della Fiorentina ai gironi di Conference League ha parlato l’allenatore viola Vicenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Questa settimana abbiamo avuto due giorni in più per prepararla. Quando abbiamo avuto due giorni soli è stata dura recuperare, più che altro le energie. Per quanto riguarda la testa, una volta entrato nel meccanismo siamo a posto. Avendo tutti dentro a questo progetto speriamo di mantenere la nostra identità, Il nostro obiettivo è avere 11+5 ragazzi che possono tenere alto il ritmo”

E ancora: “Domani giocherà Gollini. Abbiamo due portieri di grande affidabilità. Pietro è più avanti per l’esperienza che ha, ma la fiducia in entrambi è totale. I rigori? Sapete come la penso, ne abbiamo 3 o 4 che possono calciare e penso che Jovic sia uno di questi. Li sbaglia chi li calcia. Peccato perché contro la Juventus poteva essere un gol importante per lui. Spero di averne altri di rigori, vuol dire che stazioniamo spesso nell’area degli avversari. Ma vanno sfruttati”

E infine: “Penso che non abbiamo vinto le partite non perché non avevamo in campo 4 o 5 attaccanti di ruolo, ma perché non abbiamo avuto la cattiveria giusta a ridosso dell’area”