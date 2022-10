Italiano: “Dopo Bergamo c’è uno spirito diverso e lo abbiamo confermato in coppa. Mi auguro che il gol contro gli Hearts abbia sbloccato psicologicamente Jovic”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport poco prima del fischio d’inizio della partita contro la Lazio: “Avevamo notato segnali importanti a Bergamo. C’è uno spirito diverso, è stato confermato anche in coppa, oggi vogliamo dare continuità perché in casa siamo bravi a far valere la nostra forza, dobbiamo farlo anche oggi”.

E sull’attaccante viola Luka Jovic ha aggiunto:”Jovic arriva in un altro paese con una tipologia di gioco diversissimo, ma faticano tutti gli stranieri nella prima fase di stagione. Adesso sta iniziando a dare segnali positivi, abbiamo bisogno dei suoi gol che per ora ci sono mancati, Mi auguro che quello che ha segnato giovedì contro gli Hearts gli abbia dato molto a livello psicologico”.