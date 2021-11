Italiano: “Dopo le sconfitte non è sempre scontato ripartire. So quanto Firenze tiene alla sfida con la Juventus”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così ai canali social viola: “Mi sono divertito a vedere la Fiorentina in particolar modo nelle prime partite. Odriozola ala destra? Lui è bravo quando accompagna la manovra da dietro arrivando a fari spenti. Come successo domenica nell’azione del secondo gol. E’ bravo anche in fase difensiva perché ci serve la sua rapidità. Juventus? Abbiamo superato l’ostacolo della partita precedente. Dopo le sconfitte non è sempre scontato ripartire. Siamo stati bravi a farlo, adesso abbiamo di fronte una delle squadre più forti.

Sulla gara contro la Juventus ha proseguito: “So quanto tiene Firenze a questa sfida; dobbiamo cercare di affrontarla con la giusta determinazione e attenzione. Dovremo essere bravi nel difendere e allo stesso tempo concreti quando la Juventus ci concederà qualcosa”.