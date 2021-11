Italiano: “Dragowski ancora indisponibile, Kokorin lo valuteremo domani. I diffidati? Non mi creano problemi”

In conferenza stampa ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Queste alcune delle sue parole: “Dragowski non è ancora in condizione e non potrà essere della partita. Il suo è stato un infortunio brutto e bisogna stare attenti a non forzare. Non è ancora a disposizione. Quando tornerà valuteremo sulla maglia da titolare. Lui come Kokorin, domani valuteremo se l’attaccante russo potrà essere con noi. Tutti stanno dando il meglio per questa squadra, sono contento”

E sui diffidati: “Non ho mai tenuto fuori qualcuno per questo motivo, si pensa partita per partita. Non mi creano problemi. Poi se c’è la possibilità di togliere qualcuno a gara in corso che rischia un cartellino pesante ben venga”

E infine: “Il mio rapporto con i ragazzi va oltre l’essere allenatore. Parlo e provo a dare una mano a tutti. Torreira sulle palle inattive? Essendo della stazza del mister, viene utilizzato in altro modo. Sfruttiamo quelli di altezza diversa. Ma può darci una mano visto che è rapido. Sa dar fastidio e sa coprire il pallone”