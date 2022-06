“Italiano è ambizioso e se il progetto della Fiorentina non lo sarà altrettanto allora l’accordo non verrà trovato. Sarebbe un passo indietro inaccettabile”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, raggiunto da Radio Bruno ha fatto il punto sul progetto della Fiorentina, il quale ha come garante il suo allenatore Vincenzo Italiano: “Il progetto del club di Commisso è senz’altro ambizioso, così come lo è mister Italiano. Per questo mi aspetto un chiarimento deciso tra l’allenatore e la società. Da lì si capirà tutto. Italiano è ambizioso e se il progetto della Fiorentina non sarà altrettanto ambizioso allora l’accordo non verrà trovato. Se Italiano non restasse sarebbe un passo indietro inaccettabile per la Fiorentina“.