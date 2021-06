Italiano è già in Toscana. In programma oggi la risoluzione con lo Spezia

Arrivano alcuni aggiornamenti importanti dall’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio sulla questione legata al nuovo tecnico viola. Vincenzo Italiano è in arrivo alla Fiorentina. L’allenatore è già in Toscana ed oggi è previsto un incontro con il presidente dello Spezia Platek per avere il via libera finale. Una volta risolto il contratto con lo la squadra ligure, Vincenzo Italiano potrà firmare il suo contratto con la Fiorentina. Per questioni formali, è dunque domani la data più probabile per la firma ufficiale sul contratto da parte di Vincenzo Italiano. Un ritorno in Liguria quindi molto breve per l’allenatore, il tempo di salutare la società e tornare a Firenze per la sua nuova avventura.