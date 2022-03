Italiano e i suoi dubbi, ma chi entra dalla panchina può e deve essere decisivo. Il confronto con l’Inter di Inzaghi

Aspettando la bella sfida tra Fiorentina e Inter, mister Italiano come sempre dovrà risolvere alcuni dubbi legati all’undici titolare che scenderà in campo sabato a San Siro. Tuttavia anche chi non partirà dal 1′ potrà e dovrà essere decisivo anche a partita in corso. Questo perchè, anche grazie alla regola delle cinque sostituzioni, spesso il tecnico siciliano ci ha abituato a vere e proprie rivoluzioni, come ad esempio nell’intervallo di Fiorentina-Verona, quando i cambi in contemporanea furono addirittura tre.

Rispetto alle passate stagioni, i viola quest’anno possono contare su una panchina di tutto rispetto, composta da giocatori in grado di cambiare l’inerzia del match. La Fiorentina infatti, in questa stagione, ha segnato cinque gol con giocatori entrati dalla panchina: Saponara contro il Genoa, Maleh contro la Salernitana, Castrovilli a Verona, Sottil a Cagliari e infine Cabral contro il Sassuolo.

Bottino non male quello viola, ma c’è chi è riuscito a far meglio dei gigliati ovviamente. L’avversario di sabato a San Siro per esempio è in cima a questa speciale classifica. L’Inter infatti ha segnato ben 10 reti con giocatori subentrati dalla panchina. Nell’arco di Simone Inzaghi infatti le frecce da scagliare dalla panchina non mancano affatto.