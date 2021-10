Italiano e le aspettative su Nico Gonzalez

Come col Toro. La Fiorentina ha bisogno del miglior Nico Gonzalez per tornare a correre, rendersi pericolosa in attacco, dare una mano a Vlahovic nel superare le difese avversarie. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, contro i granata l’argentino, il giocatore più pagato della storia viola con i suoi 23 milioni + 4 di bonus, fece una partita straordinaria trovando anche il primo (ad ora unico) gol in Serie A.

Dopo l’ottimo inizio a Nico è successo di tutto. Alla terza con l’Atalanta ha giocato meno di un quarto d’ora nel finale essendo tornato dal Sudamerica il giorno precedente. Poi a Genova un fastidio muscolare lo ha costretto al cambio durante l’intervallo.

La partita seguente, con l’Inter, dopo l’assist vincente nel primo tempo per il gol di Sottil si è fatto espellere nella ripresa per proteste. Ad Udine non ha giocato in quanto squalificato, prima di trovare minutaggio pieno nella sconfitta con il Napoli. Nell’ultima con il Venezia altra panchina causa viaggio intercontinentale. Con una mezzora finale sufficiente, ma non travolgente. Insomma domani contro il Cagliari Italiano si aspetta un Gonzalez esplosivo.