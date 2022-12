Italiano e l’idea di Fiorentina per la ripartenza in campionato. E chi è stato ai Mondiali rischia…

Tra non molto la Fiorentina tornerà in campo per la ripresa del campionato. Il primo avversario dei viola sarà il Monza che verrà affrontato in casa il prossimo 4 gennaio.

In occasione di questo match, l’idea di Italiano, stando a quanto scritto da La Repubblica, sarebbe quella di lasciare fuori, almeno in partenza, quei calciatori che hanno preso parte agli scorsi Mondiali. Niente Milenkovic e Jovic, ma anche niente Amrabat, che tornerà a Firenze solo a partire dal 1 gennaio. Di Zurkowski non se ne parla nemmeno, visto che è un giocatore che non è mai stato preso in considerazione per partire dall’inizi.

Spazio dunque a chi è rimasto a lavorare a Firenze con Terracciano in porta, in difesa Dodô e Biraghi sulle fasce e coppia centrale composta da Igor e Quarta. A centrocampo ci sarà Mandragora, affiancato probabilmente da Duncan, mentre c’è ancora qualche timore su Castrovilli. In attacco fiducia al terzetto Ikone, Bonaventura e Kouame dietro all’unica punta che dovrebbe essere Cabral.

Resterà questa la convinzione di Italiano? O le cose cambieranno con l’avvicinarsi dell’appuntamento?