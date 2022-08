La Repubblica si concentra sul mercato in entrata, in particolar modo, anche sul reparto difensivo. Qualcosa andrà aggiustato sia in difesa che a centrocampo. Al di là della questione Milenkovic, Italiano necessiterebbe di alternative all’altezza delle competizioni nelle quali i viola saranno impegnati.

Nastasic, quando chiamato in causa, non ha risposto come avrebbe dovuto. E Quarta invece avrà bisogno di un ulteriore lavoro per essere in sintonia con la linea difensiva.