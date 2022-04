Italiano e Spalletti, in comune c’è solo il bel gioco: filosofie a confronto

Quella di domenica sarà una bella sfida anche sulle due panchine: da una parte Luciano Spalletti, dall’altra Vincenzo Italiano. Due allenatori a cui piace il bel gioco, ma che hanno anche delle caratteristiche diverse. Il tecnico della Fiorentina, ad esempio, ha il 4-3-3 come unico dogma e fin dal ritiro di Moena ha schierato i suoi con questo modulo.

Dall’altra parte, invece, il Napoli è l’unica big che alterna tre moduli di gioco (4-2-3-1, 4-3-3 addirittura 3-4-2-1) in base allo stato di forma dei propri calciatori e alle caratteristiche dell’avversario. A Bergamo, per esempio, gli azzurri hanno vinto rispolverando la versione ‘falso nueve’ di Mertens riuscendo a fare a meno anche di Osimhen.

La Fiorentina è in corsa per l’Europa e questa giornata rappresenta un banco di prova importante, considerato che Biraghi e compagni avranno l’avversario più difficile tra tutte le squadre in lotta.