Italiano: “E’ troppo uscire sconfitti oggi, la Fiorentina ha giocato da squadra vera. Ci manca il guizzo per far gol, ora mi aspetto punti in campionato e Conference”

Mister Vincenzo Italiano su Dazn commenta la sconfitta della Fiorentina dicendosi però soddisfatto della prestazione della squadra: “E’ troppo uscire sconfitti oggi, abbiamo avuto situazioni importanti per far gol. La Fiorentina ha fatto una partita da squadra vera. Ripartiamo dopo la sosta con un’ottima prestazione, creando tanto, a Bergamo non è facile. Ci manca il guizzo negli ultimi metri, dobbiamo continuare a cercarlo. Continuiamo ad avere tanti presupposti per far gol, ci vuole la qualità che ci permetterebbe di segnare”.

E ancora: “Mentalmente dobbiamo fare un salto di qualità. Negli ultimi 15′ c’erano tutti gli attaccanti in campo, abbiamo provato a pareggiare e sono fiducioso perchè ho vista una buona prova della squadra. Abbiamo portato avanti Barak, Saponara, ci abbiamo provato, calciando in porta. Lo spirito oggi mi è piaciuto, ripartiamo da qua. Mi aspetto punti e risultati, perchè ovunque andiamo cercando di vincere senza speculare ed essere attendisti, ed anche oggi l’abbiamo dimostrato. In campionato siamo in ritardo e ci servono punti anche in Conference League”.