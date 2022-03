Italiano e Tudor si smentiscono a vicenda, ma quel che resta è un movimento minimo

Per l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ci sono delle recriminazioni su questo pareggio contro il Verona perché la sua squadra ha avuto “tre-quattro occasioni per andare in vantaggio”. Per il tecnico gialloblu, Igor Tudor, invece se una squadra doveva vincere era proprio la sua.

Italiano e Tudor, in questo senso, si smentiscono a vicenda. Quello che però resta è un’evoluzione minima della classifica per entrambe le squadre, con Lazio e Roma che si allontanano in virtù delle loro, rispettive, vittorie.

Due settimane fa i viola ‘vedevano’ addirittura la zona Champions, adesso, dopo la sconfitta col Sassuolo e questo pari interno col Verona, c’è stato uno stacco importante anche dal sesto posto. Un rallentamento momentaneo del gruppo Italiano, questa è almeno la speranza. Contro il Bologna c’è da ripartire a tutti i costi.