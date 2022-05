Italiano e un futuro che non va oltre la Juve: poi a tavolino con la società per trovare la quadra sulle ambizioni

Il futuro di Vincenzo Italiano oggi si chiama solo Sampdoria e Juventus, gli ultimi due avversari stagionali della Fiorentina, alla ricerca di una clamorosa qualificazione europea che a questo punto potrebbe tingersi non solo di Conference League. Vietato però correre troppo avanti con la mente perché c’è prima da fare il proprio dovere e non a caso la mente di Italiano non è afflitta da pensieri a lungo termine ma concentrata solo sul finale di un campionato che può portarlo per la prima volta in una coppa europea.

Poi ci sarà tempo per discutere anche del futuro tecnico della Fiorentina: come scrive La Nazione, le parti si siederanno al classico tavolino per parlare della rosa, di cosa aggiungere e migliorare ma soprattutto delle ambizioni, che dovranno essere condivise dalle parti. Questa poi è la vera chiave che determinerà il futuro viola.