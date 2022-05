Italiano e un summit definitivo con la Fiorentina. E potrebbe esserci pure Commisso

Nella notte della ripartenza, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha festeggiato la vittoria sotto la Fiesole e ha allontanato le nubi sul contratto. A fine stagione, stando a La Repubblica, dovrebbe esserci il summit definitivo con la società, che fa seguito ad un altro incontro importante andato in scena alla vigilia del match contro l’Udinese, del quale vi ha dato riferimento Fiorentinanews.com.

A questo incontro, stando al giornale citato, potrebbe prendere parte anche il presidente Commisso, che dopo la gara con la Roma si è congratulato con lo stesso Italiano e con la squadra.

Se la Fiorentina riuscisse a centrare l’Europa, è naturale che società e allenatore dovrebbero pensare anche a come gestire la prossima stagione per provare ad andare avanti anche in ambito internazionale con una rosa all’altezza.