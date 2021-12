Italiano e un turn over come…messaggio subliminale?

Il Benevento non è il Bodo, la Coppa Italia non è la Conference League, e soprattutto Italiano non è Mourinho; ma il messaggio che passa dalla soffertissima vittoria della Fiorentina sul Benevento ieri sera è lo stesso sbandierato dallo Special One dopo la disfatta nella fredda Norvegia.

Come scrive Calciomercato.com, le riserve della Fiorentina non sono all’altezza dei titolari, serve qualche rinforzo per continuare a inseguire certi obiettivi e, come dichiarato dall’allenatore, mantenere la posizione attuale in classifica.