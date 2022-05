Italiano e una passione per Ederson che arriva da La Spezia ma il prezzo è schizzato alle stelle. E poi c’è quel sogno Luis Alberto

Comunque vada, le mani sul centrocampo la Fiorentina le dovrà mettere considerato soprattutto l’infortunio grave e lungo di Castrovilli ma anche l’esigenza che già c’era in precedenza. L’idea è quella di inserire un giocatore che abbia doti anche e soprattutto offensive e l’identikit di Luis Alberto è tanto preciso quanto suggestivo, forse destinato a rimanere un sogno. C’è invece un profilo, scrive La Gazzetta dello Sport, come quello di Ederson, brasiliano scovato a gennaio dalla Salernitana, che Italiano conosce già da quando era tecnico dello Spezia. I granata l’hanno comprato per 6 milioni sei mesi fa ma visto l’impatto con la Serie A, il suo prezzo è schizzato verso l’alto: ieri ad Empoli sotto gli occhi di Barone, c’erano sicuramente sia lui che l’azzurro Asllani.