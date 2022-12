Italiano e una prima davvero indigesta

La prima partita del nuovo anno nel corso delle ultime stagioni è sempre rimasta indigesta all’attuale allenatore della Fiorentina.

Facendo un salto indietro al 19 gennaio 2020, quando era alla guida dello Spezia, è arrivato un 1-1 in casa contro il Cittadella. Il vantaggio iniziale di Gyasi non fu sufficiente agli uomini di Italiano per portare a casa tre punti.

Poi sono arrivate due sconfitte di fila. Il 3 gennaio 2021, il suo Spezia fu superato in casa dal Verona di Juric che espugnò il “Picco” grazie alla rete di Zaccagni.

E passando alla Fiorentina le cose non sono cambiate, anzi. Nel primo match del 2022 i gol incassati sono stati addirittura 4, stavolta in trasferta, sul campo del Torino. Era lo scorso 10 gennaio: una giornata nerissima per i viola e una delle sconfitte più pesanti dell’attuale gestione tecnica.

Quest’anno il tecnico è dunque chiamato ad invertire questa tendenza.