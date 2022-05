Italiano e uno stato d’animo ribaltato: Roma costretta adesso a puntare solo sulla Conference?

La Fiorentina riprende a volare dopo tre sconfitte di fila, la Roma allunga la mini-serie negativa (quattro partite, due punti) e perde il quinto posto. A 180 minuti dalla fine la corsa per l’Europa League diventa sempre più incerta con la Lazio avanti di tre lunghezze e i giallorossi raggiunti dall’Atalanta e dalla stessa Viola.

E’ tutto aperto: in quindici giorni Mourinho – furioso nel dopopartita per il rigore dell’1-0 – può passare dal trionfo (in caso di vittoria nella Conference League) al fallimento, se dovesse restare fuori dall’Europa. Una strana condizione, con la Roma quasi “costretta” a puntare sulla finale di Tirana per dare un senso a una stagione che comunque ha regalato ai tifosi grandi emozioni. Italiano, invece, ribalta lo stato d’animo della piazza fiorentina: una prestazione di peso e convincente, con il risultato mai messo in discussione. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.