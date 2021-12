Italiano e Vlahovic, pace “con cena riparatrice”. Il tecnico della Fiorentina si coccola il suo campione

Vlahovic e Italiano hanno fatto subito pace dopo il battibecco per il cambio non gradito e quanto prima ci sarà la cena “riparatrice”. Nell’attesa, Italiano se lo tiene più che mai stretto, perché Vlahovic sta trascinando con i suoi gol la Fiorentina verso l’Europa. A giugno sarà addio.

E se è vero che la stessa Fiorentina è sulle tracce di Agustin Alvarez Martinez , attaccante (in scadenza) del Penarol e della nazionale uruguaiana, classe 2001, quest’anno 23 reti in 40 gare, è altrettanto vero che per adesso Manchester City, Arsenal, Newcastle, Tottenham, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Juve e Milan possono attendere, Dusan è ancora viola e con questa maglia vuol chiudere in bellezza il 2021, l’anno della consacrazione. A riportarlo è Tuttosport.