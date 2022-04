Italiano: “Ero stupito per la personalità messa a San Siro, ci serve anche domani. La Primavera ha un gran livello, è in orbita prima squadra”

In fase conclusiva di conferenza stampa, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato di Primavera e di Spalletti: “La Primavera è veramente una squadra notevole, non a caso ha vinto diversi trofei, c’è grande talento e giocatori di grande prospettiva. Sono sempre in orbita prima squadra, spesso si aggregano a noi. Sono giocatori che avranno un grande futuro soprattutto per la continuità ad alto livello.

Spalletti? Anche al mister piace incidere, determinare, avere il possesso della partita e giocare dentro la metà campo degli altri. Le sue sono sempre squadre offensive, fanno tanti gol, giocano, da quel punto di vista grande stima. E’ un grandissimo allenatore, ha portato il Napoli a un livello altissimo.

Cosa teme il Napoli della Fiorentina? Non so cosa possono temere o cosa hanno in testa, cercheremo di far parlare di noi a fine gara, ai nostri avversari e a chi viene a vedere la partita. Se uno è bravo, a fine gara può anche dire che tutto sommato se la aspettava più tosta. Noi abbiamo le capacità di non far dire questo al Napoli. Sono rimasto stupito della personalità che abbiamo messo in campo a San Siro e domani è una partita che richiede quella personalità lì, oltre a giocare bene a calcio perché altrimenti ne veniamo fuori con le ossa rotte”.