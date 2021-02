Italiano esalta gli ex viola: “Agudelo ha qualità da giocatore importante, è una grandissima sorpresa per noi. Saponara? Quando c’è applicazione tutto è possibile”

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha commenta a Dazn la vittoria della sua squadra per 2-0 contro il Milan primo in classifica esaltando alcuni giocatori, in particolare gli ex centrocampisti della Fiorentina Kevin Agudelo e Riccardo Saponara, quest’ultimo in prestito dai viola ai liguri: “Quella di stasera è la più bella vittoria della mia carriera, per come è arrivata e perché è arrivata contro la capolista. Agudelo ha delle qualità da giocatore importante, perché ha forza e velocità palla al piede. Per noi è una grandissima sorpresa. Voglio sottolineare anche la prova di Saponara e di Gyasi, i quali si sono sacrificati moltissimo su Hernandez e Dalot. Quando c’è questa applicazione e questo spirito tutto è possibile”.

