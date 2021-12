Italiano esalta Maleh e anche il marocchino lotta per il posto di Castrovilli

Quel che è trapelato dalle parole in conferenza di Italiano è una “certa” dose di entusiasmo e soddisfazione per il lavoro fin qui svolto con i suoi ragazzi e per la prospettiva di poterlo proseguire già da domani. In particolare c’è gran soddisfazione per la maturazione di molti dei suoi, tra questo anche Youssef Maleh, arrivato in punta di piedi dopo la promozione con il Venezia e via via impostosi in spezzoni sempre più ampi, alcune volte anche da titolare nelle rotazioni del tecnico viola.

Il classe ’98 è reduce da due gol nelle ultime due e anche se domani dovesse partire dalla panchina, la sua importanza non cambia, alla luce poi dei cinque cambi che danno rilevanza ai subentranti. Tra le note più liete di questo dicembre c’è sicuramente Maleh, in grado anche di insidiare Castrovilli che in quella posizione ci giocava già da un paio di stagioni ma che con i problemi fisici vari ha perso posizioni nelle gerarchie.