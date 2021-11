Italiano: “Espulsione del mio vice? A volte si possono interpretare gli episodi in maniera sbagliata. Dobbiamo evitare ammonizioni, la palla si può recuperare in maniera più pulita”

TORINO – Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato nel dopogara dell’espulsione al suo vice Niccolini: “Alle volte anche dalla panchina o dalla prospettiva dell’arbitro, si vede una cosa e si interpreta l’episodio in maniera sbagliata o giusta. Sinceramente il mio vice non so cosa abbia detto”.

E poi: “Dobbiamo stare molto più attenti noi ed evitare di prendere cartellini gialli. La palla si può recuperare anche in maniera più pulita”. (Ha collaborato Francesco Saverio Petito)