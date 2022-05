Italiano fa il pompiere: “Altro che clausola, pensiamo solo all’Europa”. E il futuro sarà tutta questione di progetti

Ci ha messo una discreta innaffiata con l’idrante Vincenzo Italiano ieri sera per archiviare la questione della settimana, ovvero la “novità” della clausola sul suo contratto: novità solo in termini di diffusione a livello pubblico, dato che l’accordo è in vigore dallo scorso giugno. Il tecnico viola ci ha tenuto a sottolineare come il suo unico pensiero oggi sia riportare la Fiorentina in Europa, in queste ultime quattro giornate da qui al 22 maggio. Stemperate le tensioni dunque, anche perché Italiano è uomo non certo da titoloni regalati in sala stampa ma più, correttamente, da panni ‘sporchi’ da lavare in casa. O in Versilia, come avvenuto giovedì, ammesso che di panni sporchi ce ne fossero.

Attenzione dunque alla volata finale e poi si parlerà di futuro: come scrive Repubblica, l’attenzione del tecnico è tutta sulle intenzioni e i progetti della Fiorentina. Fu quello, unito al basso valore della clausola, a convincerlo a lasciare lo Spezia: sarà questo dunque a determinare le sue scelte future. Intanto la fine della stagione e poi un’asticella che si dovrà per forza di cose alzare.