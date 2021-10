Italiano: “Felicissimo per Saponara, abbiamo fatto una grande prestazione. Vlahovic si è rifiutato di calciare? Vi spiego la vicenda”

Al termine di Fiorentina-Cagliari, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato la partita a DAZN.

Queste le sue parole: “Cercavamo da tempo una partita del genere, in casa abbiamo sempre fatto buone cose non ottenendo quello che meritavamo. Grande prestazione generale, finalmente siamo riusciti a fare più di un gol e abbiamo concesso anche poco a livello difensivo. Saponara? Sono felicissimo per la sua prestazione, si può ritagliare uno spazio importante nella Fiorentina. Si allena sempre bene, non fa mai polemica e ha sposato a pieno le mie idee”.

Italiano si sofferma poi sull’episodio del rigore: “Alla rifinitura vengono in tre-quattro e chi in quel momento se la sente più degli altri può andare sul dischetto a battere. Con me non ci saranno mai discussioni di questo tipo, non voglio che si crei un battibecco sulla palla: Biraghi ha dimostrato di avere freddezza. Vlahovic? Sto chiedendo ai ragazzi di avere quel furore e quella voglia di determinare che fanno la differenza. Dusan sa che nelle ultime partite non si era espresso al meglio, è giusto che abbia reagito così”.