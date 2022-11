Italiano-Fiorentina, il primo vertice. E una certezza c’è già

In casa Fiorentina, ieri è avvenuta la ripresa dei lavori dopo le vacanze al centro sportivo. E all’interno dell’impianto c’erano anche il DG Barone e il DS Pradè. I colloqui dei dirigenti con Italiano, si legge su La Nazione, sono costanti e i due cercheranno di capire come migliorare la rosa.

Una premessa però è doverosa: a meno che non si vadano a reperire under 22 sul mercato, per ogni ingresso dovrà esserci un’uscita in modo da rientrare nei paletti imposti dalle temute liste per campionato e coppa. E una certezza c’è già: qualcuno a centrocampo uscirà per far posto a Castrovilli.