Italiano: “Fiorentina in Europa? Ci manca continuità. Maleh si meritava questo premio”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da Sky dopo il match vinto a Bologna. Il tecnico ha detto: “Siamo riusciti a sbloccarci in trasferta, ci tenevamo a ripartire fuori casa. Sono felicissimo del gol di Maleh che è un ragazzo che si meritava questo premio”.

E ancora: “Fiorentina pronta per l’Europa? Ad oggi ci manca continuità che mi auguro che ci possa dare questa vittoria. Bisogna alimentare i nostri valori durante la settimana. Abbiamo un’altra partita importante in casa e vediamo come l’approcciamo”.