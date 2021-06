Italiano-Fiorentina, situazione bloccata ma non in modo definitivo. Il tecnico resta il preferito di Commisso

La situazione è bloccata, ma non in maniera definitiva. Stiamo parlando ovviamente della estenuante trattativa tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano, scelto dalla società come nuovo allenatore.

Come riporta Sky Sport, infatti, Italiano continua ad essere il preferito di Commisso ma la procedura per aggiudicarselo è tutt’altro che semplice. Anche per questo motivo, come vi abbiamo raccontato oggi, la Fiorentina ha cominciato a guardarsi intorno. In attesa di nuovi sviluppi che ci si aspetta possano arrivare nelle prossime ore.