Italiano: “Firenze, grazie per l’affetto nei miei confronti. Sono carico per Moena, ripartiamo alla grande”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così al sito ufficiale viola dopo aver rinnovato il proprio contratto: “Ambizioni? Migliorarsi sempre, fare più punti, è questo ciò che deve provare a fare una squadra, limitando sconfitte e gol subiti, segnandone di più. Ripartiremo carichi i primi di luglio, dobbiamo farlo tutti insieme. Servirà il contributo di tutti, soprattutto della nostra tifoseria, che nell’ultimo periodo è stata straordinaria. Qui i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, quando lo stadio spinge lo sentiamo e sappiamo cosa vuol dire”.

E ancora: “Grazie per l’affetto nei miei confronti. L’amore che ha questa città per la squadra è straordinario. Sono contento, carico, non vedo l’ora di arrivare a Moena. Godiamoci gli ultimi giorni di relax, teniamo la testa sgombra gli ultimi giorni per poi ripartire alla grande”.