“Italiano gli ha dato fiducia, ma Saponara ha un talento fuori dal normale. Sta facendo cose straordinarie”

Una delle sorprese più belle della prima parte di stagione della Fiorentina è sicuramente Riccardo Saponara. Del trequartista viola ne ha parlato Mauro Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, a TMW.

Queste le sue parole: “L’ho portato sia a Lecce che La Spezia. Chisoli si è imposto e ha seguito le mie direttive riuscendo a prendere il ragazzo quando stava per sfumare. C’erano i presupposti per tenerlo, avevo anche parlato con lui. Poi sono andato via. Saponara è maturato tanto, sta facendo cose straordinarie. Ricordo che appena arrivato allo Spezia fece un gol straordinario all’Olimpico. Italiano gli ha dato fiducia, ma Riccardo ha un talento fuori dal normale”.