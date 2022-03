Italiano, gli occhi da tigre e un tabù da sfatare

Sono quattro i precedenti match all’ora di pranzo, nei quali i viola non hanno mai perso, e il caso vuole che il primo risalga proprio alla sfida d’andata contro la banda di Mihajlovic. L’obiettivo è invertire la rotta, facendo la leva sull’imbattibilità nelle sfide giocate alle 12.30, e sul fatto di aver potuto preparare l’appuntamento per tutta la settimana. Basta guardare la storia di questo 2021-22 infatti, per accorgersi di quanto questa squadra fatichi a gestire gli impegni infrasettimanali.

Mai la Fiorentina è riuscita a vincere tutte le gare di un triplo impegno nel giro di sette giorni. A volte ha perso o pareggiato la prima, a volte la seconda, in altre ha pagato dazio nella terza. Italiano è carico, chi frequenta il centro sportivo infatti, racconta di averlo visto più determinato che mai. Un po’ come l’estate scorsa quando, durante il primo incontro con la dirigenza viola, convinse tutti “perché aveva gli occhi della tigre”. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.