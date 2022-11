Italiano: “Gran partita di Jack, l’abbiamo gestita bene e ora le gambe vanno. Jovic? Aveva un problema al polpaccio ma tutto a posto”

Soddisfatto Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria sul campo della Sampdoria. Così l’allenatore in sala stampa:

“Dopo un primo tempo dove abbiamo anche rincorso la Samp, nel secondo abbiamo trovato le giuste distanze. Jack ha fatto una grande partita e quando i giocatori di qualità si accendono è facile portare i punti a casa. Lui, Ikoné e anche a centrocampo siamo cresciuti.

Jovic? Aveva un problemino al polpaccio, aveva sentito un dolore in rifinitura, abbiamo cercato di metterlo in campo ma ho preferito toglierlo a fine primo tempo. Ma tutto a posto.

Più concentrati? Sta facendo tutto la differenza, abbiamo avuto la necessitò di correre in campionato e quando si ha necessità la concentrazione deve aumentare. Sta aumentando nelle due aree, stiamo iniziando a fare gol e stanno crescendo tutti di condizione. Milenkovic è alto 2 metri per 100 kg, serviva tempo per riportarlo in condizione. Dodo, gli stessi centrocampisti, Duncan era alla seconda partita.

Eravamo in ritardo sul serio, una squadra che alternava prestazioni ottime a risultati nulli. Cosa che ci stava dando immenso fastidio e complicava la testa dei ragazzi. Stiamo trovando continuità durante la gara stessa, mi è piaciuta la gestione dopo il 2-0. La crescita c’è ogni giorno, prima di Spezia ho detto che dovevamo accelerare, l’abbiamo fatto in Conference e ora anche in campionato.

Ikoné trequartista? Oggi ha stazionato lì Jack, come a Riga c’era stato Barak. I ragazzi stanno leggendo bene le situazioni, vanno a riempire l’area, Jack ha fatto tutto quello che doveva e non dimentichiamo che c’è anche la fase di non possesso. Poi in determinate partite tutti possono stare in quella zona, c’è stato anche Jovic. Quando si lavora con i risultati, la testa pesa meno, le gambe vanno, non si sente la fatica. Siamo in questa situazione ora, chiaro che con la sosta e i mesi di inattività faremo di necessità virtù. Lavoreremo su questi aspetti nuovi, cercheremo di recuperare la condizione.

Dialogo con Stankovic? Ci stavamo chiedendo cosa avesse deciso l’arbitro. Sul rigore non ho visto le immagini, mi dicono che è interpretabile però sapete cosa penso sulle decisioni. Ne abbiamo avute alcune non a favore, altre discutibili ma andiamo avanti. Un po’ si toglie, un po’ si dà. Pensiamo alla nostra prestazione di livello”.