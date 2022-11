Italiano: “Grande soddisfazione nell’aver superato un periodo non bello. Abbiamo cambiato tipo di calcio e aggiunto voglia, così arrivano i punti”

Contentissimo Vincenzo Italiano, che parla così a Dazn: “C’è tutta la soddisfazione per aver superato un periodo non bello, per un periodo dove non mi piaceva vedere i ragazzi sempre a testa bassa. Frustrante perdere alcune partite in malo modo, oggi sono scesi in campo con la voglia di vincere dal primo all’ultimo minuto, continuando la striscia positiva. Soprattutto in casa, dove avevamo perso le ultime due. Abbiamo tirato tanto, concesso poco, quindi grande soddisfazione oggi.

Il lavoro che si fa in settimana è tattico, strategico però quando si arriva in campo serve quel furore per battere gli avversari. Ci mancava quel pizzico di voglia che fa la differenza, l’abbiamo messa in Conference e ora anche in campionato: queste tre vittorie ci ripagano. Abbiamo messo dentro qualcos’altro a livello tattico, con un calcio meno ragionato ma più verticale, cercando spazi dietro le linee difensive. Tutto questo ci ha permesso di ottenere queste vittorie.

Esultanza di Jovic? La soddisfazione sta anche in questo, i ragazzi stavano soffrendo per un periodo dove c’era prestazione ma non vittoria. Si complica il lavoro dell’allenatore, si complica l’entusiasmo e quelle reazioni ai gol sono di una squadra che ci tiene a venire fuori da questo momento. L’abbraccio lo testimonia, tutti sono coinvolti, tutti vogliono contribuire. Dobbiamo concludere nel migliore dei modi a San Siro, contro una squadra stellare”.