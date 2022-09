“Italiano ha capito che dopo otto gare senza vittoria doveva cambiare molto. Jovic via? Mi sembrerebbe una follia, il serbo molto meglio di così e Ramadani…”

A Radio Bruno Toscana, il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti analizza la vittoria viola sul Verona concentrandosi in particolare su Jovic e mister Italiano: “Dopo otto partite senza una vittoria Italiano non poteva più andare avanti così ed ha cambiato molto. Ha aggiustato il suo 4-3-3 alzando Barak, che non era al meglio dopo le tante gare, ma questo può significare che il mister sta pensando a qualche aggiustamento”.

Prosegue Giorgetti: “Ciò penso che potrebbe comprendere anche Jovic. Il mister ha considerato lo scarso rendimento del serbo, finora troppo isolato e lontano dalle proprie potenzialità. Credo che si cercherà di aiutare il serbo affiancandogli un compagno. Voci su di una sua cessione a Gennaio? Mi sembrerebbe una follia. Va messo in condizione di fare al meglio il proprio ruolo ed esaltare le sue caratteristiche. Le condizioni a cui è arrivato sono state pazzesche. Ha trovato una Fiorentina un po’ angosciata dal dover fare un ulteriore salto di qualità: penso che Jovic sia molto meglio di quanto abbiamo visto finora. Consideriamo poi che Ramadani è l’anello di congiunzione con entrambi. Penso che parlerà coi due assistiti e si cercherà di trovare una soluzione. La partenza di Nico Gonzalez per la Nazionale non credo abbia fatto piacere ad Italiano“.