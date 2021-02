“Italiano ha dimostrato sul campo di avere la stoffa del campione. Affrontare lo Spezia per la Fiorentina non sarà facile”

L’ex attaccante della Fiorentina Felice Evacuo a Radio Bruno ha parlato così dello Spezia, prossimo avversario della Fiorentina di Prandelli: “Italiano non è un tecnico di grido ma ha dimostrato sul campo di avere la stoffa del campione: ha fatto 3 promozioni di fila e le ha fatte con squadre non costruite per vincere. I viola sono in difficoltà ma penso che un tecnico come Prandelli riuscirà a salvare la situazione, anche se affrontare lo Spezia in questo momento non sarà facile”.

