“Italiano ha fatto sentire il suo peso alla Fiorentina e si sta facendo un nome tra gli emergenti in Italia”

Celebrato dalla rivista calcistica FourFourTwo come 46esimo miglior allenatore del Mondo al momento, il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano è stato così descritto a giustificazione del suo piazzamento in questa classifica:

“Vincenzo Italiano è esattamente il nome che ti verrebbe in mente se ti venisse chiesto di inventare un allenatore di calcio italiano. Un tecnico accorto che ha fatto sentire il suo peso alla Fiorentina e che si sta facendo un nome come uno dei migliori allenatori emergenti in Italia. Potrebbe sorprendere in Europa Conference League”