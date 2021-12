“Italiano ha sbagliato solo una mossa: Vlahovic non lo si toglie mai. Deve uscire solo se è a pezzi o lo chiede lui”

La Fiorentina ha fatto un salto di qualità grandissimo da una stagione ad un’altra. In questo, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio “sono evidenti i meriti di Italiano“.

Un tecnico, quello viola, “che ieri ha sbagliato solo una mossa, la sostituzione anticipata di Vlahovic“.

Nello specifico, aggiunge Polverosi: “Dusan non si toglie mai. Perché è il bomber e, come ha dimostrato anche contro il Sassuolo, trova sempre lo spunto decisivo, perché è il giocatore che si batte più di tutti, perché tiene palla, perché è determinante sugli angoli (a favore o contro) e perché ieri Gonzalez, che è rimasto in campo più di lui, era molto più stanco. Vlahovic deve uscire solo se lo chiede, solo se è a pezzi. In caso contrario, mai in panchina prima del tempo“.