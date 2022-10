Italiano ha scelto: la formula per la rimonta è completa

Uno dei principali problemi in casa Fiorentina, durante l’arco dell’inizio della stagione, è la difficoltà nell’inquadrare undici titolari, seconde e terze linee. L’incognita è sempre il termine gerarchie, ma in vista della trasferta a Lecce, ‘sfruttando’ anche l’indisponibilità di Sottil, Italiano ha le idee chiare per il suo tridente d’attacco.

Lo scrive Il Corriere dello Sport-Stadio, che assegna i tre posti a Christian Kouamé, Luka Jovic e Nico Gonzalez. L’ivoriano ha avuto un exploit che parla per sé, con prestazioni sorprendenti e grande incisività. Il rientro a ‘pieno regime’ dell’argentino e la progressiva fiducia consegnata nelle mani del numero 7 viola completano il trio.

Qualora il tridente venga confermato, sarebbe a tutti gli effetti una prima volta: non è mai successo, in queste 15 partite, che Italiano abbia proposto lo stesso terzetto per due match di fila.