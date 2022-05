“Italiano ha trasformato la Fiorentina, la società merita di arrivare in Europa”

L’ex giocatore della Fiorentina Davide Pellegrini, intervenuto a Radio Sportiva, si è soffermato anche sulla stagione della squadra viola a tre partite dal termine.

“Da ex mi auguro che la Fiorentina riesca ad entrare in Europa e che ottenga almeno un posto in Conference League. Proprio come Pioli al Milan, Italiano ha fatto un lavoro eccezionale prendendo una squadra che aveva molte difficoltà e portandola nella zone alte della classifica. La società e la tifoseria meritano di ottenere questo traguardo così importante. Da quel che vedo, secondo me l’Atalanta è a fine ciclo: non me ne vogliano i nerazzurri, ma spero sia la Fiorentina ad andare in Europa“.