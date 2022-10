Secondo quanto riporta La Nazione, la sensazione, è che il tridente offensivo che dà le migliori garanzie è quello composto da Nico Gonzalez, Jovic e Kouame. L’argentino finalmente è tornato, Jovic sta mandando segnali di crescita e Kouame è il più in condizione.

Gli altri avranno sicuramente altre occasioni per mettersi in mostra, ma a Lecce sarà di nuovo tempo del tris giusto trovato da Italiano con il turnover che verrà messo momentaneamente in stand-by alla ricerca di un po’ di continuità.