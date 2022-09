“Italiano ha veramente venticinque titolari, ma adesso sul gioco dovrebbe cambiare qualcosa. Commisso sbaglia ad andare contro la stampa”

L’ex centrocampista della Fiorentina Claudio Merlo, a TVL, ha toccato vari temi di attualità viola: “Per Italiano la Fiorentina ha venticinque titolari. Lui non è come gli altri allenatori che hanno un tot di calciatori che non escono mai dal campo. Credo che Italiano faccia così per amalgamare il gruppo. Ma credo che, in particolar modo nelle prime partite, dovrebbe avere degli uomini chiave in campo. Poi magari aggiustare l’incontro con i cambi”.

Sul mercato ha aggiunto: “Non sappiamo cosa sia successo con Torreira. Barak però sta facendo veramente bene in queste prime partite. Italiano dovrebbe cambiare qualcosa secondo me. E’ chiaro che la squadra non giri in questo momento. Commisso? Sbaglia ad andare contro la stampa”