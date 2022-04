Italiano: “I gol di Torreira sono un valore aggiunto per noi, ha lo spirito dell’attaccante. Giocare in un Franchi così è un sogno”

Nel post partita di Fiorentina-Venezia, l’allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Analizzando la partita di oggi penso abbiamo fatto un grande primo tempo, facendo gol ma ne potevamo fare altri. Nel secondo tempo il Venezia ci ha tolto punti di riferimento e abbiamo fatto fatica. Mi piace questa compattezza che abbiamo dietro. Sul finale dovevamo sfruttare qualche situazione in ripartenza e ammazzare la partita. Alla fine però grosse occasioni loro non ne hanno avute. Mancano poche partite, conta il risultato e ce lo teniamo stretto”.

E ancora: “Prima della gara oggi pensavo di cambiare qualcosina in vista di mercoledì ma non me la sono sentita. Dovevo dare continuità al nostro lavoro. Questa cosa che facciamo tirare poco gli altri mi dà soddisfazione. Bonaventura è rientrato ieri col gruppo e lo valuteremo. Speriamo non sia nulla di grave per Castrovilli perché era in forma e stava bene. Andremo a Torino per fare tutto il possibile per metterli in difficoltà. Il nostro gol? Bravo sia Igor che Torreria. L’uruguaiano ha lo spirito dell’attaccante, i suoi gol sono un valore aggiunto per noi. Igor sta mettendo tanta attenzione, che era il suo difetto”

E sull’atmosfera: “Quello che hanno fatto oggi i tifosi è stato bellissimo. Stiamo alimentando i sogni dei fiorentini e vogliamo continuare a farlo. Giocare in uno stadio così gremito è un sogno. Il nostro furore del primo tempo è anche merito dei tifosi”

E su Ikoné: “Ha grandi qualità, io lo dicevo. Cresce l’intesa con i compagni, siamo contenti della sua crescita. Stava per fare un grandissimo gol”

E su Castrovilli: “Ha avuto una distorsione al ginocchio credo. Sarebbe una perdita importante per noi perché stava crescendo bene. Spero di parlare di qualcosa di non grave”